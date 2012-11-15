Доллар на межбанке отступил от рекордных котировок

В четверг, 15 ноября, на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись снижением котировок – 8,2550/8,2750 грн/долл.

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Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту понизились – 0,2606/11, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,5220/10,5490. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар повысились – 1,2742/44 (среда – 1,2729/31).

В среду, 14 ноября, Нацбанк вышел на рынок с интервенцией по валютной паре USD/UAH – 7,9930/8,0500.