Милиция задержала мужчину, который по пьяни «минировал» вокзал в Киеве

Сотрудники милиции задержали пьяного мужчину, позвонившего по номеру "102" и сообщившего о якобы минировании здания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, в Оболонском районе милиция задержала мужчину, который сообщил о минировании столичного ж/д вокзала. Он оказался нетрезвым и вразумительно ничего не смог объяснить по поводу своего звонка.

Между тем, правоохранители продолжают проверку территории вокзала на предмет возможного наличия взрывоопасных предметов, проводилась эвакуация пассажиров и персонала.