Милиция задержала мужчину, который по пьяни «минировал» вокзал в Киеве
12:15, 15 ноября 2012Общество
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Киевская милиция задержала пьяного мужчину, который сегодня "заминировал" Центральный ж/д вокзал.
Пассажиров и персонал эвакуировали. фото vokzal-kiev.ucoz.de
Сотрудники милиции задержали пьяного мужчину, позвонившего по номеру "102" и сообщившего о якобы минировании здания Центрального железнодорожного вокзала в Киеве.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве, в Оболонском районе милиция задержала мужчину, который сообщил о минировании столичного ж/д вокзала. Он оказался нетрезвым и вразумительно ничего не смог объяснить по поводу своего звонка.
Между тем, правоохранители продолжают проверку территории вокзала на предмет возможного наличия взрывоопасных предметов, проводилась эвакуация пассажиров и персонала.
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