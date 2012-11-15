На Львовщине поймали преступников, воровавших нефть из трубопроводов

Незаконные так называемые врезки в трубопроводы и скважины правоохранители обнаружили на территориях Львовской и Закарпатской областей, сообщает пресс-служба налоговой милиции Украины.

Похищенная нефть накапливалась в резервуарах, которые, помимо прочего, несли угрозу окружающей среде. Впоследствии сырье загружалась в автомобили с замаскированными цистернами и транспортировалось на частные нефтебазы Львовской и Ивано-Франковской областей, а также переработчикам нефтепродуктов в Луганской, Кировоградской, Полтавской и Донецкой областях.

Сумма изъятых во время операции товарно-материальных ценностей, а именно: буровой комплекс, установка для переработки, трубопрокладчик, переоборудованные автомобили для транспортировки нефти, насосные станции и другие высокотехнологичные приборы, составила более 20 млн. грн.

Возбуждено уголовное дело. Организатор незаконного бизнеса и его соучастники находятся за решеткой.

«Этой операцией мы решили сразу несколько задач. Во-первых, защитили государственную собственность, на которую претендовали мошенники. Во-вторых, мы защитили честных бизнесменов, которые страдали от нечестной конкуренции. В-третьих, это защита рядовых потребителей, которые могли нарваться на фальсификат. Убежден, что именно такие операции формируют имидж налоговой милиции, как эффективного и действенного правоохранительного органа, который стоит на страже интересов государства и граждан», - отметил первый заместитель начальника Главного управления налоговой милиции ГНС Украины Юрий Атаманюк.