Украинцу в Хабаровске дали 7 лет колонии строгого режима

Хабаровский краевой суд РФ оставил в силе приговор Железнодорожного районного суда Хабаровска, признавшего 38-летнего гражданина Украины Василия Демьяна виновным в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере.

Об этом говорится в сообщении управления ФСБ по краю, текстом которого располагает УНИАН.

Осужденному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет 8 месяцев с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Обвинение в суде поддерживала Прокуратура Хабаровского края.

Сообщается, что в октябре прошлого года осужденный был задержан сотрудниками УФСБ России по Хабаровскому краю на железнодорожном вокзале «Хабаровск-1». У него были изъяты четыре пакета с героином общей массой около 2 кг (свыше 2000 одноразовых доз), который он намеревался сбыть на территории Хабаровска. По ценам «черного» рынка стоимость изъятого наркотика составляет 6 млн. руб. (около 200 тыс. долл.).

В ходе расследования было установлено, что В.Демьян, не имея постоянного места работы и источника дохода, приобрел в Екатеринбурге у неустановленных лиц героин для последующей продажи в Хабаровске.