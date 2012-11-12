Главная елка страны будет стоить 3 млн гривень и будет с 3D-эффектами

Одесская компания «Люмьер» при участии одного из благотворительных фондов установит на Майдане Незалежности в Киеве главную новогоднюю елку стоимостью около 3 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила сегодня на брифинге начальник Главного управления культуры КГГА Светлана Зорина.

По ее словам, новогодняя елка будет искусственной. С.Зорина отметила, что в этом году вид новогодней елки определялся в несколько этапов: был проведен опрос киевлян относительно того, какой они хотят видеть елку на Майдане Незалежности; после этого состоялся конкурс на лучший проект елки, авторы которого должны были учесть пожелание жителей столицы, а также проводилась работа с благотворителями и спонсорами по финансированию лучшего проекта.

13 августа конкурсная комиссия признала лучшим проект компании «Люмьер». В целом на конкурс свои предложения относительно елки подали три компании, которые занимаются соответствующими проектами: «Парис», «Вега» и «Люмьер».

«Люмьер – это компания, с которой управление культуры работало очень долго, и это известная компания на рынке. Она создана более 15 лет тому назад, и делает елки для городов, и делает очень красивую иллюминацию. Мы для Киева заказывали последние 5-6 лет иллюминацию у компании «Люмьер», - отметила С.Зорина.

Кроме того, эта компания взяла на себя обязательство изготовить, украсить и установить елку на Майдане Незалежности. С этой целью, проинформировала С.Зорина, «Люмьер» подписала соглашение с благотворительным фондом, который примет участие в финансировании изготовления, установления и демонтажа елки.

По данным начальника управления культуры, стоимость главной елки страны будет составлять от 2,6 млн до 3 млн грн.

«Киевская городская госадминистрация в этом году тратит средства только на сам процесс зажигания елки и на ее охрану. И практически это все. Я думаю, что это будет укладываться в 0,5 млн грн», - подчеркнула С.Зорина.

Елку начнут монтировать с 15 ноября и планируют завершить 15 декабря. До 18 декабря ее будут тестировать, а 19 декабря, в День Святого Николая, традиционно состоится ее торжественное зажигание.

Как сообщила С.Зорина, главная новогодняя елка Украины будет традиционной высоты и веса – 34,8 м высотой и весом 30 тонн. Больший вес недопустим в месте установления. Елка будет с конусообразным каркасом, но внешне будет похожа на традиционное ветвистое дерево. Нижний ярус ветвей будет составлять 12,5 м. Украсят елку исключительно светодиодными игрушками и такой же подсветкой. Она будет светиться и днем, и ночью, но с разными вариантами светодиодного оформления. Верхушку украсят «пиксельной» макушкой с эффектом 3D.

В данное время проект главной елки проходит экспертизу ООО «Украинский институт стальных конструкций им. В.Шимановского» и Госгорпромнадзора. В КГГА надеются, что весь проект будет согласован.

По словам С.Зориной, если киевлянам эта елка понравится, то город примет ее на свой баланс и будет устанавливать ежегодно, обновляя лишь элементы оформления. Прошлогодняя же киевская елка, по ее словам, была возвращена благотворительному фонду, который подарил это новогоднее дерево. В разговоре с журналистами она не исключила, что ту елку могут установить в одном из районов Киева на этот Новый год.