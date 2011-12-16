Елка на Майдане не угодила Азарову

Премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ не нравится Новогодняя елка, установленная на столичном Майдане Незалежности.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, отвечая на вопросы пользователей.

"Мне тоже не понравилась установленная на Площади Независимости елка. Я сторонник традиционных елей. Посмотрим, как она будет выглядеть в окончательном виде", - отметил Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, в середине ноября начались работы по установке конструкций искусственной 40-метровой Новогодней елки на Майдане Незалежности. Она является подарком Всеукраинского благотворительного Таврийского фонда. Ее вес - почти 50 тонн, тогда как прежние, настоящие, весили около 7 тонн.