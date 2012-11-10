Спортсменам, страдающим от коррупции, дадут специальный телефон

Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Государственной службы молодежи и спорта Украины Равиль Сафиуллин, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

"Ситуация, которая сложилась в легкой атлетике, очень неприятна, поэтому, чтобы в дальнейшем избегать таких сложностей, Государственная служба решила создать «Телефон доверия». Теперь каждый сможет обратиться к первому заместителю Сергею Глущенко со своей проблемой, и мы будем пытаться устранить ее", – отметил Р.Сафиуллин.

С целью обеспечения оперативного реагирования на проблемные вопросы спортивной жизни, в частности, при неправомерном расходовании бюджетных средств, использовании государственного или коммунального имущества в целях, не предусмотренных законодательством, спортсмены, тренеры, специалисты, функционеры и другие субъекты в сфере физической культуры и спорта имеют возможность не просто оставить свое сообщение, а непосредственно, напрямую позвонить по телефону к первому заместителю председателя Государственной службы молодежи и спорта С.Глущенко. По понедельникам с 11 до 12 часов звонить можно по телефону 289-16-50.

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В Службе считают, что очистка украинского спорта от коррупции и совершенствование системы государственного управления в спорте требует эффективного взаимодействия органов центральной исполнительной власти со спортсменами, тренерами, специалистами, функционерами и другими субъектами в сфере физической культуры и спорта.

Именно для решения таких проблем в Государственной службе молодежи и спорта и была создана концепция запуска "Телефона доверия", ключевым заданием которого является фиксация сообщений о нарушениях действующего законодательства при расходовании бюджетных средств объектами и субъектами, подконтрольными Государственной службе молодежи и спорта.