Из донецкого университета эвакуировали людей

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, сегодня, 7 ноября, в 15.07 от сотрудника этого университета поступило сообщение о том, что в 7-м учебном корпусе (по проспекту Театральному, 28) между первым и вторым этажами обнаружено неизвестное устройство с мигающей лампочкой.

На место происшествия экстренно выехали сотрудники милиции и все необходимые службы. Люди, находившиеся в здании, были оперативно эвакуированы.

При проведении обследования взрывотехниками был использован робот. Взрывчатых веществ в обнаруженном устройстве не обнаружено.

По данному факту проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).