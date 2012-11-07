Завтра в Украине будет от 6 до 11° тепла

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 8 ноября будет переменная облачность. Без осадков, лишь в западных и северных областях местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с, в Карпатах отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5°, на побережье Крыма до 9° тепла, в южной и восточной части местами 1-3° мороза, днем 6-11° тепла, в Крыму и на юге Одесской области 12-15°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Местами небольшой дождь. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

В столице без осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 8-10°.