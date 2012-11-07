Украина планирует через 5 лет строить вертолеты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил заместитель гендиректора ПАО «МоторСич» Владимир Семенов.

«Мотор Сич» попытается создать в течение ближайших 5 лет новую отрасль – вертолетостроение в добавку к тому, что у нас существует очень мощная отрасль – самолетостроение», - сказал В.Семенов.

Он отметил, что это уже вторая попытка создать отрасль вертолетостроения, после того, как первая, предпринятая в 2004 году, не привела к ожидаемым результатам.

«Мотор Сич к этому делу подходит уже второй раз. Первый подход был в 2000 году и там мы тоже объявляли о том, что хотим сделать новую разработку вертолета. Но, к сожалению, в 2004 году мы поняли, что немножечко поторопились. Второй подход у нас более осмысленный, и более активный. Мы поняли, что нужно набраться опыта, получить все необходимые документы для этого дела. И поэтому мы получили сертификат разработчика вертолетной техники от авиаадминистрации и сертификат на вертолет Ми-8МСБ», - сказал В.Семенов.

Он отметил, что сейчас предприятие будет приступать к разработке санитарного вертолета взлетной массой 6-7 тонн. «Это вертолет взлетной массой 6-7 тонн. Он чуть больше чем Ми-2 и меньше, чем Ми-8. Эта ниша сегодня самая востребованная и по требованиям Минобороны Украины, и по требованиям МЧС, и по требованиям Минздрава, и по другим данным, которые мы собирали. Это чисто санитарный вертолет», - сказал В.Семенов.

Он отметил, что вертолет будет исключительно украинской разработки. «Вертолет грузоподъемностью 6-7 тонн, который появится, мы надеемся и верим в лучшее, годика через 3-4, максимум 5 – это будет вертолет полностью украинской разработки», - сказал В.Семенов.

Напомним, в конце октября Минобороны сообщило, что многофункциональный вертолет Ми-8МСБ сертифицирован для серийного производства.

6 ноября премьер-министр Украины Николай Азаров во время презентации модернизированных вертолетов Ми-8МСБ и Ми-2МСБ на государственном предприятии «Завод 410 гражданской авиации» заявил, что ресурса этих вертолетов хватит Украине, по меньшей мере, на 15 лет, а затем отечественные конструкторы смогут разработать новые вертолеты, которые заменят существующие.

Справка УНИАН. ПАО «Мотор Cич» – одно из крупнейших украинских машиностроительных предприятий, производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8/Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Як-130 и др., агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. Предприятие производит детали для 95% эксплуатируемых в России авиационных двигателей.

73,29% акций ПАО «Мотор Сич» принадлежат ЧАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (номинальный держатель, г. Киев), 14,99% – физическим лицам.