В Черкасской области уволят глав райгосадминистраций.

Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Черкасской облгосадминистрации Сергей Тулуб.

По его словам, «...некоторые руководители районов области уже подали заявления об увольнении. Они не выдержали напряженной работы из-за состояния здоровья. Вы же знаете, в каком режиме мы работаем, и этого требуем от всех руководителей районов. Это объективный процесс, и он будет продолжаться. Кадровые изменения будут осуществляться».

С.Тулуб сообщил, что председатель Христиновской райгосадминистрации, 60-летний Владимир Сидорчук, уже написал заявление на увольнение. Он пожаловался на состояние здоровья, что мешает ему исполнять обязанности руководителя района в полном объеме. В.Сидорчук возглавлял Христиновскую райгосадминистрацию с января 2011 года.