Министерство предлагает ликвидировать «Уголь Украины»

Об этом сказано в проекте постановления правительства, обнародованном на сайте Минэнергоугля.

Согласно проекту, с августа текущего года Минэнергоугля обязано было разработать механизм выполнения участниками оптового рынка угольной продукции финансовых обязательств перед «Углем Украины», а начиная с четвертого квартала этого года по аналогичный период 2014 года данные обязательства должны быть выполнены.

Оптимизацию структуры «Угля Украины» в министерстве наметили на январь 2015 года, упорядочивание имущественных и финансовых вопросов предприятия – на апрель этого же года.

При этом приказ о ликвидации «Угля Украины» Минэнергоугля предлагает издать в мае 2015 года, а завершить процесс ликвидации – до конца 2016 года.

Справка УНИАН. ГП «Уголь Украины» является оператором Оптового рынка угольной продукции и осуществляет продажу практически всего угля, добытого на угольных предприятиях, находящихся в управлении Министерства энергетики и угольной промышленности.