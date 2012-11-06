Донецкий губернатор: о Голодоморе ни в коем случае нельзя забывать

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на встрече с журналистами.

«Что касается Голодомора. Есть закон и, самое главное, есть страшный факт Голодомора. Я горячий сторонник того, чтобы ни в коем случае не забывать эту трагедию украинского народа», - сказал губернатор. При этом он добавил: «Украинский народ в XX веке - один из самых пострадавших народов от Голодомора и последовавших после этого репрессий».

А.Шишацкий отметил, что, если он 24 ноября, в День памяти жертв голодоморов и политических репрессий (отмечается в последнюю субботу ноября – УНИАН), будет находиться в Донецке, то «обязательно» примет участие в молебне, «который ежегодно проводится в Донецкой области в этот День памяти».

«Я не понаслышке знаю, что такое Голодомор… Знаю, благодаря чему выжили мои бабушка и дедушка. Дедушка просто сбежал из села в город, чтобы выжить», - вспомнил губернатор.

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*** Ежегодно в последнюю субботу ноября в Украине чтят память жертв голодоморов и политических репрессий.

Голодомор 1932–1933 годов - массовый, преднамеренно организованный советской властью голод, который привел к многомиллионным человеческим жертвам в сельской местности на территории Украинской СРР (земли современной Украины за исключением семи западных областей, Крыма и Южной Бессарабии, которые тогда не входили в УССР) и Кубани, подавляющее большинство населения которой составляли украинцы. Голод наступил вследствие спланированной конфискации урожая зерновых и всех других продуктов питания у крестьян представителями советской власти, что привело к убийству крестьян голодом в миллионных масштабах, при этом советская власть имела значительные запасы зерна в резервах и осуществляла его экспорт за границу. Причины этого массового преступления никогда в СССР не расследовались и никто из власть предержащих, причастных к преступлению, не понес наказания. На протяжении десятилетий массовое убийство людей искусственным голодом не только преднамеренно замалчивалось советской властью, о нем вообще запрещалось где-либо упоминать.

В 2003 году Украинский парламент назвал, а 2006 - официально признал Голодомор геноцидом украинского народа. 24 страны официально признали Голодомор геноцидом украинского народа.

13 января 2010 года Апелляционный суд Киева признал руководителей большевистского тоталитарного режима виновными в геноциде в Украине в 1932-33 годах.