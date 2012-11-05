Под Ужгородом парень умер после пари, кто больше выпьет

11:52, 05 ноября 2012
Общество
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В воскресенье, 4 ноября в Закарпатской области в селе Тисаашвань правоохранители нашли неподалеку местного кафе-бара мертвого 23-летнего жителя этого села.

На Закарпатье парень умер после неудачного пари

Врачи определили предварительную причину смерти - от алкогольного отравления, сообщают Новости Закарпатья.

Выехав на место происшествия, оперативники установили, что накануне погибший был в гостях у своего знакомого, 55-летнего жителя того же села. Там они распивали алкогольные напитки, заключая пари: кто больше выпьет.

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