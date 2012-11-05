Под Ужгородом парень умер после пари, кто больше выпьет

Врачи определили предварительную причину смерти - от алкогольного отравления, сообщают Новости Закарпатья.

Выехав на место происшествия, оперативники установили, что накануне погибший был в гостях у своего знакомого, 55-летнего жителя того же села. Там они распивали алкогольные напитки, заключая пари: кто больше выпьет.