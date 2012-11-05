Под Ужгородом парень умер после пари, кто больше выпьет
11:52, 05 ноября 2012Общество
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В воскресенье, 4 ноября в Закарпатской области в селе Тисаашвань правоохранители нашли неподалеку местного кафе-бара мертвого 23-летнего жителя этого села.
На Закарпатье парень умер после неудачного пари
Врачи определили предварительную причину смерти - от алкогольного отравления, сообщают Новости Закарпатья.
Выехав на место происшествия, оперативники установили, что накануне погибший был в гостях у своего знакомого, 55-летнего жителя того же села. Там они распивали алкогольные напитки, заключая пари: кто больше выпьет.
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