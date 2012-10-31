Власти Киева не видят оснований повышать цены на хлеб

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам начальник Управления по вопросам ценовой политики КГГА Василий Яструбинский.

«На сегодня действительно есть обращение «Киевхлеб» к центральным органам исполнительной власти, к определенным министерствам и городской власти с тем, чтобы определиться, что делать с ценами в дальнейшем. «Киевхлеб» считает, что цены на хлеб в Киеве необходимо повышать. Рассмотрев предварительные материалы, городская власть не находит оснований для того, чтобы на социальные сорта хлеба цены в Киеве были повышены. Ситуация стабильная, и эти сорта хлеба будут оставаться с прежними ценами», - сказал В.Яструбинский.

Однако, по его словам, относительно других сортов хлеба (сдобные изделия или улучшенные сорта), право производителя самостоятельно регулировать цены. В.Яструбинский не исключил, что цены на них могут быть повышены.

Как сообщил В.Яструбинский, обращение относительно цен от компании "Киевхлеб" поступило еще в сентябре. После этого КГГА запросила соответствующие экономические обоснования у предприятия и отчеты по разным сортам хлеба. На протяжении сентября-октября соответствующая информация от компании не поступала.

«Мы сейчас изучаем экономическое состояние "Киевхлеба". Сделаны соответствующие запросы. По предварительной информации, производство социальных сортов хлеба не обеспечивает прибыли предприятию, но и не дает существенных убытков, рентабельность где-то на нулевом уровне. Я бы не сказал, что ситуация критическая или сильно плохая», - отметил В.Яструбинский.

По его словам, диалог продолжается с предприятием, однако городская власть не видит оснований пересматривать цены на социальные сорта хлеба. «Цены должны остаться и останутся на прежнем уровне», - заверяет В.Яструбинский.

По его убеждению, для предприятия, которое работает в Киеве, важно мнение городской власти, и оно самостоятельно не будет принимать решений относительно повышения цен на все виды хлеба, который производит.

В.Яструбинский напомнил, что к социальным сортам относятся хлеб «Украинский», «Белый» первого сорта и батон. В последний раз цены на эти сорта в столице пересматривались около 3-4 лет назад.