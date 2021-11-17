В то же время более половины респондентов поддерживает принудительную вакцинацию учителей, медиков и государственных служащих.

Почти три четверти опрошенных украинцев (71%) считают нарушением прав введения ограничений для непривитых, 26% придерживаются противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования группы "Рейтинг", переданы УНИАН.

Согласно его результатам, 46% опрошенных отметили, что уже вакцинировались (первая, или же вторая прививка), 16% указали, что готовы вакцинироваться, 36% – не готовы. За последний месяц выросло количество тех, кто сделал прививку (с 36 до 46%). Относительно больше тех, кто не желает вакцинироваться, среди молодых респондентов.

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55% респондентов поддерживают обязательную вакцинацию представителей определенных сфер (учителя, медики, государственные служащие), 35% - против этого. Запрет посещать общественные заведения без COVID-сертификата или теста поддерживают почти 40%, против – 53%. Запрет пользоваться общественным транспортом поддерживают почти 30%, зато не поддерживают – 65%.

В общем обязательную вакцинацию представителей определенных сфер, а также нахождение в общественных местах лишь с COVID-сертификатом или тестом больше поддерживают опрошенные старшего возраста - жители Киева и центра Украины, а также привитые или лояльные к вакцинации.

Две трети респондентов (61%) верят в то, что Украина способна разработать собственную вакцину от коронавируса, а 37% – не верят. Больше всего тех, кто оптимистично оценивает возможности нашего государства по разработке вакцины, среди пожилых людей.

40% респондентов считают, что никто не виноват в росте заболеваемости COVID-19. Зато каждый пятый (21%) винит в ухудшении эпидемической ситуации людей, которые отказались вакцинироваться. 15% винят Министерство здравоохранения; президента и правительство считают виновными 7-8%, местные власти – 2%. В самовольные причины роста заболеваемости чаще верят те, кто не хочет вакцинироваться. Зато вакцинированные и те, кто намерены это сделать, чаще винят в росте эпидемии тех, кто не собирается прививаться от коронавируса.

*** Опрос проводился 10-13 ноября среди 2,5 тыс. человек в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,0%.

Карантин в Украине: что известно

Автор: Дмитрий Хилюк