В Киеве могут резко подорожать самые популярные виды хлеба

29 октября, на следующий день после парламентских выборов, один из крупнейших в стране хлебных холдингов – «Киевхлеб», контролирующий 90% рынка хлеба столичного региона, начал согласование цен на два самых популярных вида своей продукции: батон и хлеб «Украинский», пишет Forbes.ua. Новые расценки вступят в силу в первых числах ноября.

«Сегодня я иду на заседание малого Кабмина (встреча членов правительства в узком кругу, обычно проходит по понедельникам), где нам будут согласовывать повышение цен на хлеб. Соответствующая заявка подана и в Киевскую администрацию. Насколько подорожает? Я смогу ответить вам после заседания», – сообщил Владимир Череда, генеральный директор компании «Киевхлеб».

Как рассказал представитель столичной администрации, компания добивается повышения цен на 0,5-0,6 грн. «Сейчас батон стоит 3,30, будет – 3,80 грн. Хлеб «Украинский» подорожает на 60 коп.», – говорит чиновник.

Удельный вес батона и «Украинского» хлеба в объеме производства хлебобулочных изделий на предприятиях «Киевхлеба» превышает 50%. А на некоторых заводах холдинга эти сорта занимают 80-90%.

«Дешевая» мука из Аграрного фонда на 3-7% (в зависимости от сорта) дороже, чем мука, которую госоператор поставлял хлебозаводам в прошлом году, и практически идентична рыночной стоимости.

Генеральный директор отраслевого объединения «Укрхлебпром» Александр Васильченко прогнозирует, что в скором времени рост цен на хлеб произойдет в большинстве регионов. Тенденция станет очевидной уже в ближайший месяц. «В среднем по отрасли рост цен может составить 10%», – говорит он. А ограничение экспорта пшеницы, которое правительство собирается ввести с 15 ноября, скорее всего, окажет стабилизирующее влияние на рынок только в первом квартале 2013 г.