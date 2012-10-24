В Одессе произошел взрыв в жилом доме: двое погибших

Как информирует официальный сайт ГУ МВД Украины в Одесской области, сообщение о взрыве поступило в Хмельницкий отдел милиции города Одессы в 10 часов утра.

В квартире был обнаружен труп 29-летнего мужчины. С травматической ампутацией руки в тяжелом состоянии была госпитализирована 28-летняя женщина.

Как сообщает официальный сайт МЧС Украины, в 11:20 от полученных травм женщина умерла.

Согласно сообщению, взрывом повреждены окна и входные двери квартиры.

На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.