В Одессе произошел взрыв в жилом доме: двое погибших
13:50, 24 октября 2012Общество
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В Одессе в одной из квартир 3-этажного жилого дома по ул. Запорожской произошел взрыв без последующего возгорания.
Как информирует официальный сайт ГУ МВД Украины в Одесской области, сообщение о взрыве поступило в Хмельницкий отдел милиции города Одессы в 10 часов утра.
В квартире был обнаружен труп 29-летнего мужчины. С травматической ампутацией руки в тяжелом состоянии была госпитализирована 28-летняя женщина.
Как сообщает официальный сайт МЧС Украины, в 11:20 от полученных травм женщина умерла.
Согласно сообщению, взрывом повреждены окна и входные двери квартиры.
На месте происшествия работают следственно-оперативная группа и эксперты-криминалисты.
Устанавливаются обстоятельства происшествия.
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