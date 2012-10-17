Янукович обещает решить экологические проблемы Луганской области

Об этом он сказал в интервью представителям СМИ в Луганске, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.

В.Янукович, в частности, отметил, что в настоящее время из госбюджета выделяются средства на программу очистки реки Северский Донец. «Эта программа осуществляется уже сейчас. Мы в обязательном порядке будем очищать реку Северский Донец и ее бассейн - это касается водоемов, каналов и пр.», - сказал Президент.