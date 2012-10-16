В Киеве задержали нелегального таксиста, который насиловал пассажирок

Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Киеве.

В частности, по их данным, на протяжении года в районную милицию обратились четыре женщины с заявлениями об изнасиловании при аналогичных обстоятельствах. Все потерпевшие были изнасилованы в темное время суток в салоне микроавтобуса.

Установлено, что водитель предлагал женщинам, которые на обочине дороги «ловили машину», подвезти до места бесплатно. Если женщина сначала не соглашалась, он настойчиво уговаривал сам. Мол, ему по пути и он просто подвезет женщину. А дальше выбирал момент, останавливал автомобиль и, угрожая физической расправой, насиловал, отмечается в сообщении.

Оперативники установили личность этого водителя. Однако сразу задержать его не удалось, он начал скрываться. Он был объявлен в розыск и задержан через несколько месяцев.

Оказалось, что этот мужчина постоянного места работы не имел. Чтобы заработать на жизнь, таксовал на микроавтобусе. Работу начинал поздно вечером и заканчивал на рассвете.

При этом в милиции отметили, что насильник даже держал наручники в автомобиле, а одна из задних пассажирских дверей машины была предварительно заблокирована.

«Сейчас свое поведение мужчина оправдывает тем, что, по его мнению, женщины, которые были не против, чтобы их подвезли бесплатно, легкодоступны. А самое главное, злоумышленник рассчитывал, что ни одна из них не обратится к правоохранителям. Поэтому в своей безнаказанности был полностью уверен», - отметили в ГУ МВД.

В данное время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 152 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет.