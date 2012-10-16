"Мститель" попытался поджечь церковь под Киевом

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в Киевской области, вчера около 22.00 по линии "102" поступило сообщение от 69-летней жительницы села, которая рассказала, что на ее мобильный позвонил по телефону неизвестный мужчина и сообщил, что недалеко от местной церкви он оставил для нее «подарок» и чтобы она вызвала МЧС.

Также неизвестный позвонил по телефону настоятелю храма и спокойным голосом сообщил: «Со мной не рассчитались, я верю в Бога и оставил подарок. Вызывайте МЧС». Настоятель не растерялся и сообщил о звонке участковому инспектору милиции.

Когда по указанному адресу выехала следственно-оперативная группа, участковый, который уже работал на месте, обнаружил полиэтиленовый пакет черного цвета с резким запахом растворителя, на котором был прикреплен лист бумаги с печатным обращением. Самодельное зажигательное устройство эксперты демонтировали и привели в безопасное состояние на месте. Образцы вещества изъяли и направили на экспертизу. Никто из людей не пострадал.

Священник правоохранителям рассказал, что между ним и прихожанами никогда не возникало каких-либо конфликтов.

Следователями Киево-Святошинского райотдела милиции возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Личночсть, причастная к изготовлению устройства, устанавливается.