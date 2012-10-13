В Одессе погиб прапорщик милиции

На одном из оживленных перекрестков в Киевском районе Одессы в результате наезда автомобиля погиб сотрудник Одесского городского управления внутренних дел.





Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Управления МВД Украины в Одесской области.

Как уточнили в облУВД, «автомобиль Toyota под управлением 37-летнего одессита совершил наезд на пешехода, который переходил перекресток улицы 25 Чапаевской дивизии и проспекта Маршала Жукова в неустановленном месте. От полученных травм он скончался на месте происшествия».

Прибывшая на место ДТП следственно-оперативная группа установила, что «погибшим оказался сотрудник Одесского горУВД, который в момент аварии находился вне службы в гражданской одежде».

Начато служебное расследование, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель человека) Уголовного кодекса Украины.