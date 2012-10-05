СМИ: В Киеве - ДТП с участием работников прокуратуры: есть жертвы (фото)

Об этом сообщает "Украинская правда".

На улице Боженко неподалеку от дома номер 40 произошло столкновение авто марки БМВ и "Тойота Камри", а также "Газели".

В результате столкновения два человека, находившиеся в БМВ, погибли на месте, еще двух увезли в реанимацию. Представители правоохранительных органов не комментируют произошедшее.

Источники "Украинской правды" сообщают, что в одном из автомобилей находились работники прокуратуры. По данным очевидцев, именно БМВ при движении выскочило на встречную полосу. Сразу после приезда на место событий милиционеры сняли номерные знаки БМВ. Впрочем, очевидцам удалось записать номерной знак авто.