160 украинских мусульман отправятся в этом году в Мекку (фото)
01:58, 13 октября 2012Общество
1672
Численность делегации украинских паломников, которые в этом году отправятся к главной святыне Ислама, Заповедной мечети в городе Мекка, составит более 160 человек, среди них около 25 женщин.
Мечеть Масджид аль-Харам и Кааб. Увеличить
Как сообщает Би-Би-Си Украина, кроме совершения обряда хаджа, они также пробудут несколько дней в городе Медина, где посетят мечеть пророка Мухаммеда и другие значимые для мусульман места.
"Хадж - один из столпов Ислама и обряд поклонения, который по меньшей мере раз в жизни должен совершить каждый правоверный, имея такую возможность и достаточно праведно заработанных средств" – говорится в сообщении Духовного управления мусульман Украины "Умма".
Отмечается, что в середине октября миллионы мусульман всего мира отправляются в паломничество к Заповедной мечети.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter