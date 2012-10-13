160 украинских мусульман отправятся в этом году в Мекку (фото)

Как сообщает Би-Би-Си Украина, кроме совершения обряда хаджа, они также пробудут несколько дней в городе Медина, где посетят мечеть пророка Мухаммеда и другие значимые для мусульман места.

"Хадж - один из столпов Ислама и обряд поклонения, который по меньшей мере раз в жизни должен совершить каждый правоверный, имея такую возможность и достаточно праведно заработанных средств" – говорится в сообщении Духовного управления мусульман Украины "Умма".

Отмечается, что в середине октября миллионы мусульман всего мира отправляются в паломничество к Заповедной мечети.