Сотрудница ломбарда спланировала и разыграла ограбление

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге заявил начальник донецкого горуправления ГУ МВД Украины в Донецкой области, полковник милиции Юрий Седнев.

По словам Ю. Седнева, грабитель состоял в преступном сговоре с сотрудницей ломбарда. Преступники были знакомы со школы, оба проживают в Пролетарском районе Донецка.

«Использование новых современных технологий видеонаблюдения и технического контроля дало возможность сотрудникам уголовного розыска установить личность преступника и доказать связь с сотрудницей этого ломбарда, которая оказалась в сговоре непосредственно с преступником. Заранее они обсудили совместные действия и разработали инсценировку разбойного нападения, после чего 10 числа его и реализовали», - отметил он.

Ю. Седнев добавил, что дело переквалифицировано со статьи 187 «Разбойное нападение» на ст. 191 ч. 3 «Мошеннические действия, совершенные материально ответственным лицом».

Преступник задержан, соучастница находится на подписке о невыезде.

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Полковник милиции добавил, что соучастница рассказала преступнику, где находится в помещении камера видеонаблюдения и микрофон для записи голоса. Поэтому преступник в ходе ограбления постоянно держался к камере спиной и использовал записку с требованием денег.

Общая сумма похищенного составила 13 тыс. грн. По делу продолжаются следственные мероприятия. Преступникам грозит от 3 до 8 лет тюрьмы.

Как сообщал УНИАН, 10 октября в Калининском районе Донецка мужчина ограбил ломбард «Капитал», расположенный по проспекту Ильича. Мужчина с коробкой, в которой якобы находилась бомба, вошел в ломбард и передал сотруднице записку, в которой сообщалось, что он глухонемой. Он угрожал взорвать помещение, если ему не отдадут деньги.