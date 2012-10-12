Украинский военный пойдет под суд за государственную измену
00:55, 12 октября 2012Общество
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Генеральная прокуратура Украины утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело по обвинению бывшего военнослужащего в совершении государственной измены и злоупотреблении служебным положением.
Как сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры, уголовное дело передано в суд 10 октября.
Досудебное следствие установило, что военный собрал для представителя иностранной организации сведения о структуре и сфере деятельности воинского подразделения, составляющие государственную тайну.
Мужчину задержали во время передачи этой информации за денежное вознаграждение. К обвиняемому применена мера пресечения — взятие под стражу.
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