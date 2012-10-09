От депрессии страдает 350 миллионов человек - исследование

По данным исследования психического здоровья, проведенного в 17 странах, «у каждого 20-го человека была депрессия в прошлом году». В докладе также отмечается, что от психического расстройства часто страдают люди в достаточно раннем возрасте. По мнению ученых, депрессия снижает работоспособность и часто возвращается.

Примечательно, что депрессия лидирует в списке причин инвалидности по совокупному количеству лет, на которое люди, обладающие этим диагнозом, утрачивают трудоспособность. Согласно исследованию, спрос на лечение этой болезни увеличивается с каждым годом, а проблема распространена как в бедных, так и богатых странах.

Этот доклад был опубликован накануне Всемирного дня психического здоровья, который отмечается 10 октября. «Газета.Ru»