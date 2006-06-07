81-летнюю женщину обвиняют в надругательстве над могилой

В Макеевке против 81-летней женщины возбуждено уголовное дело по факту надругательство над могилой.

Как сообщили УНИАН в Центре по связям с общественностью областного УВД, сотрудниками милиции установлено, что 81-летняя жительница Авдеевского района собственноручно раскопала могилу своего родственника. После этого она обратилась за помощью к неизвестным мужчинам, которые за 50 гривен извлекли из могилы гроб с телом покойного и отнесли его на расстояние 10 метров. После этого пожилая женщина закидала могилу землей.

Свой поступок женщина объяснила тем, что погребение покойного было совершено без ее разрешения.

Сотрудники милиции уточняют, что женщина ничуть не сожалеет о случившемся, и заявляет, что снова разроет могилу, если в ней кого-нибудь захоронят.