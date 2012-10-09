Хозяйка дома и юноша погибли в колодце

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел в селе Михайловка по улице Советской на территории частного домохозяйства.

«При попытке почистить колодец глубиной приблизительно 10 м отравились парами сероводорода и погибли 2 человека: 48-летняя хозяйка дома и 17-летний юноша», - говорится в сообщении.

Чтобы поднять погибших из колодца, привлекалось пожарно-спасательное отделение города Сарата ГТУ МЧС в Одесской области. Спасатели в аппаратах для защиты органов дыхания подняли с помощью веревок тела погибших из колодца, отмечается в сообщении.