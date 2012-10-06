Первый украинский фильм ужасов в 3D выйдет в прокат в январе

В прокат лента, премьера которой несколько раз переносилась, выйдет в январе. Об этом DT.UA рассказал режиссер фильма Александр Алешечкин.

По его словам, сюжет является классическим для фильма ужасов. Компания молодых людей решила провести ночь на берегах озера Синевир. Однако с наступлением сумерек над живописными берегами нависает какой-то мистический дух, а из темноты начинает доноситься загадочный вой. Никто из туристов не догадывается, что в этих местах водится мистический монстр Песиголовец, заманивающий своих жертв в лес, из которого еще никто не вернулся живым и невредимым.

«Мы перенесли действие картины на конец 70-х годов ХХ века, чтобы создать особую атмосферу того времени - машины, песни, одежда ... И взаимоотношения между людьми: то, что было тогда, сегодня уже не встретишь. Также хотелось отойти от злосчастных мобильных телефонов, которые появляются практически в каждой современной ленте, и как только начинаются какие-то ужасы, то обязательно пропадает связь. Это наивно ... », - Сказал Алешечкин.

Бюджет будущей картины 800 тысяч долларов - за счет частных инвесторов (государство не участвовало в создании ленты). Съемочную группу собирали из кинопрофессионалов и местных жителей. К зарубежным специалистам пришлось обратиться за «монстром». Страшилище специально для этого фильма доставили из России.