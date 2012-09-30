В Киеве прошло траурное шествие в память о жертвах Бабьего Яра

По инициативе Еврейского совета Украины и фонда «Бабий Яр» сегодня в Киеве прошло траурное шествие «Дорогой смерти» от Памятного знака на перекрестке улиц Мельникова и Дорогожицкой до памятника «Менора», где участники шествия возложили цветы к памятным знакам и местам, связанным с трагедией Бабьего Яра.

Как передает корреспондент УНИАН, в шествии приняли участие около 200 человек.

В митинге возле памятника «Менора», который состоялся после шествия, приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Украине Реувен Дин Эль, а также представитель Посольства ФРГ в Украине.

В своем выступлении Реувен Дин Эль напомнил, что точных данных о количестве расстрелянных евреев во время Второй мировой войны нет, но приблизительно их около 6 млн человек. Он также подчеркнул, что в Бабьем Яру были убиты не только евреи, но и люди других национальностей.

Справка УНИАН. Во время немецкой оккупации Киева в 1941-1943 годах Бабий Яр был местом массовых расстрелов немецкими оккупантами мирного населения и советских военнопленных. Массовому истреблению подверглись евреи и цыгане – по этническому признаку, а также партийные и советских активисты, подпольщики, члены Организации украинских националистов, заложники, нарушители комендантского часа и другие. Только за два дня – 29 и 30 сентября 1941 года было расстреляно почти 34 тыс. евреев.

По разным данным, в Бабьем Яру во время немецкой оккупации было расстреляно от 70 тысяч до 200 тысяч человек.