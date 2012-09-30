Завтра в Украине до 24° тепла

Как сообщили УНИАН в гидрометцентре, 1 октября будет переменная облачность. Без осадков, только в восточных, Полтавской, Днепропетровской областях ночью местами небольшой дождь. В западной части ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный, днем в западных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура в западных и северных областях ночью 4-9° тепла, днем 16-21°, в центральных и восточных - ночью 8-13°, днем 19-24°, в южной части и на Закарпатье ночью 12-17°, днем 23-28°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 16-21°.

В столице без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-9°, днем 17-19°.

30 сентября температура воды составляет в Черном и Азовском морях 20-24°, в Днепре возле Киева 16°.