Милиция установила студентку, которая выбросила в общежитии своего новорожденного

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

В частности, по данным милиции, установлено, что 20-летняя местная жительница, студентка учебного заведения, в общежитии самостоятельно родила ребенка и оставила его на ступенях, где ребенок вскоре умер.

Как сообщал УНИАН, 24 сентября в общежитии Национального аэрокосмического университета им. Жуковского возле мусоропровода был обнаружен труп новорожденной девочки.

Признаков насильственной смерти на теле ребенка не обнаружено. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 Уголовного кодекса Украины (оставление в опасности).