Из-за внешнего спроса в Украине дорожает зерно

Об этом говорится в сообщении ведомства, которым располагает УНИАН.

«Ситуация на внутреннем рынке зерновых культур является активной и имеет тенденции к росту уровней цен. Это связано с высоким спросом внешних рынков, завершением первой волны массовых продаж зерна сельхозпроизводителями, наличием незакрытых контрактов у зернотрейдеров. Активными культурами в торговом отношении являются пшеница и кукуруза, причем фуражных кондиций. Ожидается, что в перспективе ценовая ситуация на рынке зерна будет иметь тренды к росту цен», - говорится в сообщении.

По данным ведомства, на сегодняшний день закупочные цены на продовольственную пшеницу 3-го класса на условия EXW франко-элеватор составляют 1900-2050 грн/т. В портах цены выросли до 2150-2250 грн/т. На базисе FOB экспортные цены на продовольственную пшеницу составляют 300-310 долл./т.

Уровень закупочных цен на фуражную пшеницу EXW франко-элеватор составляет 1850-2000 грн/т. Закупочные цены в портах выросли до 2050-2175 грн/т. Экспортные цены составляют 285-295 долл./т.

На условиях EXW франко-элеватор ячмень стоит около 1950-2050 грн/т. Закупочные цены на фуражный ячмень в портах выросли и составляют 2180-2245 грн/т. Экспортные цены на ячмень составляют около 295-303 долл./т.

Диапазон минимальных и максимальных закупочных цен EXW франко-элеватор на фуражную кукурузу вырос и составляет 1850-2000 грн/т. Цена закупки зерна в портах Черного и Азовского морей растет и в настоящее время составляет 2050-2130 грн/т, при активном спросе на такое зерно. Ориентировочный уровень экспортных цен на зерно нового урожая также вырос и составляет от 290 до 300 долл./т, FOB. Максимальные цены озвучиваются на уровне 315 долл./т.