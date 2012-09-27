Облсовет решил передать в концессию международный аэропорт

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовало большинство депутатов на очередной сессии в среду.

В официальном документе отмечается, что концессиедателем комплекса выступает облсовет.

Кроме того, в решении отдельными пунктами утверждено положение о порядке и условиях конкурса, а также определен персональный состав комиссии.

Главным условием конкурса является функционирование комплекса согласно его целевому назначению. Срок концессии составляет 30 лет.

Также победитель конкурса должен погасить задолженность предприятия по налогам, сборам и заработной плате (общий объем задолженностей составляет около 1 млн грн).

Помимо этого, среди условий — проведение реконструкции взлетно-посадочной полосы и помещений аэропорта, а также сохранение численности работников.

Площадь земельного участка — 134,2 га, в т.ч. аэродром 13,2 га, площадь помещений, которые передаются в концессию — 8128,3 кв. м; остаточная балансовая стоимость объекта по состоянию на 31 марта составляет 8,7 млн грн.

Справка УНИАН. Хмельницкий аэропорт имеет статус международного аэропорта. Взлетная полоса достигает 2200 м длины и 42 м ширины. Сейчас в аэропорту закончился срок действия сертификата авиабезопасности, поэтому он закрыт для полетов.

Аэропорт пригоден для эксплуатации воздушных судов: Ан-12, Як-42, Ту-134 - с ограничением интенсивности; ПС классом ниже и вертолеты — без ограничений.