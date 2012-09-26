В Киеве ликвидировали «прачечную» с оборотом полмиллиарда гривен

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Деснянского района города Киева.

Как говорится в сообщении, прокуратура возбудила в отношении 4 организаторов конвертационного центра, жителей Киева, уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК Украины (фиктивное предпринимательство), ч. 3 ст. 212 «уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УКУ.

Установлено, что злоумышленники приобрели фиктивное предприятие ООО «Милл-Групп», учредителем которого за денежное вознаграждение стал житель Луганской области. Таким же способом они организовали еще 20 фиктивных предприятий, через которые происходило отмывание средств.

Деньги поступали на счета фиктивных субъектов ведения хозяйства за различные товары и услуги, которых в действительности не существовало.

В ходе расследования уголовного дела наложен арест на счета фиктивных предприятий, на которых хранилось около 100 тыс. грн, проведено 24 обыска в офисах, квартирах, складских помещениях, гаражах, которые использовались злоумышленниками для архива.

Во время обысков была изъята компьютерная техника с установленной системой «клиент-банк», документы бухгалтерского и налогового учета, 105 тыс. грн, подлежавшие передаче клиентам.

Кроме того, как отметили в прокуратуре, выяснилось, что одним из клиентов конвертационного центра на протяжении последних 3 лет было столичное предприятие, выигравшее тендер на поставку системы противопожарной безопасности за бюджетные средства. За это время директором предприятия на банковские счета «Милл-Групп» было перечислено почти 1,7 млн грн государственных средств за фактически непоставленные товары и не оплачено более 280 тыс. грн налога на добавленную стоимость.

В отношении директора общества прокуратура Деснянского района возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК Украины – уклонение от уплаты налогов.

Досудебное следствие по делу продолжается.