Ученик ПТУ разгромил 36 могил

19:35, 23 сентября 2012
Общество
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На Житомирщине несовершеннолетний повредил памятники на 36 могилах.

На Житомирщине в одном из сел Олевского района в ночь на 22 сентября несовершеннолетний повредил памятники на 36 могилах.

Как передает корреспондент УНИАН, по сообщению Отдела общественных связей УМВД Украины в Житомирской области, злоумышленника задержали в результате оперативно-разыскных мероприятий.

Им оказался 17-летний житель Олевского района, учащийся одного из профессионально-технических училищ области.

Относительно задержанного возбуждено уголовное дело по факту надругательства над могилами по части 1 статьи 297 Уголовного кодекса Украины.

«Парень вроде бы был сначала на могиле отца, а затем что-то с ним случилось, и он начал громить соседние могилы на кладбище», - объяснили в областном главке милиции.

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