Высший совет юстиции опровергает информацию об отставке Колесниченко
17:31, 20 сентября 2012Общество
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Информация о досрочном сложении Владимиром Колесниченко полномочий Председателя Высшего совета юстиции не соответствует действительности.
Владимир Колесниченко полномочий не слагает. Фото pn.mk.ua.
Об этом сообщила пресс-служба Высшего совета юстиции. Информация, распространенная 20 сентября 2012 редакцией газеты «Закон и Бизнес» со ссылкой на анонимные источники о досрочном сложении Колесниченко полномочий Председателя Высшего совета юстиции, не соответствует действительности ", - говорится в сообщении.
Пресс-служба Высшего совета юстиции призывает редакцию газеты «Закон и Бизнес» и другие средства массовой информации воздержаться от дальнейшего распространения этой информации как недостоверной.
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