Высший совет юстиции опровергает информацию об отставке Колесниченко

Об этом сообщила пресс-служба Высшего совета юстиции. Информация, распространенная 20 сентября 2012 редакцией газеты «Закон и Бизнес» со ссылкой на анонимные источники о досрочном сложении Колесниченко полномочий Председателя Высшего совета юстиции, не соответствует действительности ", - говорится в сообщении.

Пресс-служба Высшего совета юстиции призывает редакцию газеты «Закон и Бизнес» и другие средства массовой информации воздержаться от дальнейшего распространения этой информации как недостоверной.