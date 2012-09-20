СМИ: Колесниченко может досрочно лишиться должности председателя ВСЮ

Владимир Колесниченко может потерять должность председателя Высшего совета юстиции, до завершения своей каденции в марте 2013 года.

Об этом сообщает газета «Закон и Бизнес», ссылаясь на свои источники в «высоких судейских кругах». Вероятной отставке Колесниченко источника связывают с многочисленными скандалами, которые сопровождали его работу на должности, а также тем, что он потерял авторитет и тот кредит доверия, который имел при назначении на должность.