СМИ: Колесниченко может досрочно лишиться должности председателя ВСЮ
14:07, 20 сентября 2012Политика
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На верхушке судебной системы Украины происходят серьезные кадровые изменения. За Петром Пилипчуком (ВС) и Леонидом Фесенко (ВСС) руководящую должность может потерять Председатель ВСЮ Владимир Колесниченко.
СМИ сообщают, что под Колесниченко зашаталось кресло, фото pn.mk.ua
Владимир Колесниченко может потерять должность председателя Высшего совета юстиции, до завершения своей каденции в марте 2013 года.
Об этом сообщает газета «Закон и Бизнес», ссылаясь на свои источники в «высоких судейских кругах». Вероятной отставке Колесниченко источника связывают с многочисленными скандалами, которые сопровождали его работу на должности, а также тем, что он потерял авторитет и тот кредит доверия, который имел при назначении на должность.
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