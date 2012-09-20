Четвертый Международный фестиваль кино для детей и юношества «Крылья» состоится в Киеве

С 8 по13-е октября в столичном кинотеатре «Кинопанорама» пройдет Четвертый международный Фестиваль кино для детей и юношества «Крылья».

Фестиваль организовывает агентство «Артмедиа» при содействии Главного управления образования и науки г. Киева, Посольства Венгрии в Украине, Посольства Королевства Дания в Украине, Датского и венгерского Институтов

кино, столичного кинотеатра «Кинопанорама».

Оргкомитетом Фестиваля в конкурсную программу отобрано семь фильмов из Венгрии, Норвегии, Дании, Швеции.

Уже традиционно фильмы - победители в номинациях:

- Лучший фильм для детей,

- Лучший фильм для юношества,

- Лучшая детская роль,

- Лучший фильм фестиваля

будут определяться зрительским голосованием.

В рамках Фестиваля пройдет День кино о правах детей. Будут демонстрироваться венгерский фильм VESPA - обладатель награды UNISEF и датский картина «Карла и Йонас» - участник и победитель многих престижных фестивалей.

(Подробнее на сайте www.artmedia.kiev.ua)