Четвертый Международный фестиваль кино для детей и юношества «Крылья» состоится в Киеве
С 8 по13-е октября в столичном кинотеатре «Кинопанорама» пройдет Четвертый международный Фестиваль кино для детей и юношества «Крылья».
Фестиваль организовывает агентство «Артмедиа» при содействии Главного управления образования и науки г. Киева, Посольства Венгрии в Украине, Посольства Королевства Дания в Украине, Датского и венгерского Институтов
кино, столичного кинотеатра «Кинопанорама».
Оргкомитетом Фестиваля в конкурсную программу отобрано семь фильмов из Венгрии, Норвегии, Дании, Швеции.
Уже традиционно фильмы - победители в номинациях:
- Лучший фильм для детей,
- Лучший фильм для юношества,
- Лучшая детская роль,
- Лучший фильм фестиваля
будут определяться зрительским голосованием.
В рамках Фестиваля пройдет День кино о правах детей. Будут демонстрироваться венгерский фильм VESPA - обладатель награды UNISEF и датский картина «Карла и Йонас» - участник и победитель многих престижных фестивалей.
(Подробнее на сайте www.artmedia.kiev.ua)