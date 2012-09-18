Эксперт: Украина стоит на пороге «сахарной» войны с Таможенным союзом

Об этом рассказал аналитик рынка сахара Украинской аграрной конфедерации Денис Рубченко, пишет Главком.

Он говорит, что Средняя Азия – главный рынок, на котором будут происходить торговые войны по сахару Украины и стран Таможенного союза.

«Сейчас сахарная ассоциация Таможенного союза обращает внимание, что Казахстан импортирует украинский сахар без пошлин, которые действуют в пределах 340 долл. за тонну. В прошлом году Казахстан не применял это положение, но как будет в этом году? Россия имеет опыт очень серьезного лобби в Таможенном союзе, российским производителям очень не нравится экспорт украинского сахара в Казахстан», - отметил эксперт.

«Второй сезон подряд в мире наблюдается избыток сахара и это влияет на цену, она снижается. Сейчас, когда началось производство сахара в России, Беларуси и Украине, цена снизится, потому что количество сахара растет», - считает эксперт.

По его словам, при потреблении в 170 млн тонн сахара в мире в прошлом маркетинговом году избыток был на уровне 5 млн тонн, а в этом - не менее 6 млн тонн.