В России задержали 30 криминальных авторитетов
02:18, 18 сентября 2012Общество
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Российские полицейские задержали 30 криминальных авторитетов во время их встречи в пригороде Советска (Калининградская обл.).
Об этом сообщает сайт регионального УМВД.
Задержание провели оперативники управления уголовного розыска совместно с бойцами СОБР на окраине города, где 30 человек собрались на так называемую "сходку", чтобы выбрать "смотрящего" за одним из городов на востоке области, передает РИА "Новости".
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