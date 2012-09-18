В России задержали 30 криминальных авторитетов

Об этом сообщает сайт регионального УМВД.

Задержание провели оперативники управления уголовного розыска совместно с бойцами СОБР на окраине города, где 30 человек собрались на так называемую "сходку", чтобы выбрать "смотрящего" за одним из городов на востоке области, передает РИА "Новости".