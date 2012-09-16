В Луцке слепили вареник-гигант весом 7 кг

Как передает корреспондент УНИАН, посмаковать варениками от местных производителей, а также известных торговых марок в Центральный парк культуры и отдыха имени Леси Украинки пришло достаточно много лучан и гостей города.

В целом, цель такого фестиваля - популяризировать украинские кулинарные традиции и народные ремесла. Поэтому, кроме палаток с варениками вдоль главной парковой аллеи расположились производители декоративно-прикладного искусства.

Однако, основное внимание собравшиеся уделяют вареникам, которых представлено достаточно много и с самыми разнообразными начинками. Наибольшей популярностью пользуются традиционные вареники с картофелем и творогом, однако есть и вареники со сладкими начинками: фруктами, маком, ягодами.

Кстати, одно из заведений общественного питания представило самый большой вареник, вес которого около 7 кг, длина 55 см, ширина – 30 см и самый маленький, длина которого лишь 0,5 см.

Кроме того, на фестивале всех желающих будут угощать варениками. Также участники праздника смогут принять участие в кулинарных конкурсах и забавах. В частности, "Вареник с сюрпризом", "Что не съем, то надкушу", "Вареники в сметане", "Настоящий казак", "Настоящая казачка", "Вареничний эрудит" и другие.

Победителям и самым активным участникам организаторы фестиваля обещают вручить грамоты и ценные подарки. Желающие будут иметь возможность попрактиковать в приготовлении вареников на мастер-классах , которые проведут лучшие повара Волыни.

Победителей будут определять в таких номинациях: «Самый оригинальный вареник», «Наилучший рецепт вареника», «Украинский традиционный вареник», «Вареничный мастер», «Лучшая раскладка вареников», «Самая быстрая лепка вареников», «Самый большой вареник», «Наилучшая юмореска о варенике».

Кроме кулинарных развлечений участников фестиваля ожидает показ коллекции лучших вышивок Волыни, казацкие развлечения, народное караоке и дискотека.