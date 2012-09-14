Эксперты: Иск Газпрома за недобор газа может быть на руку Украине

Вчера министр энергетики и угольной промышленности Юрий Бойко сообщил, что Украина направила "Газпрому" заявку на 2013 год на закупку российского газа в объеме 24,5 млрд кубометров.

"Мы подали заявку в сроки, указанные в требованиях контракта,— в конце июля. И наши планы мы строим, исходя из той заявки, которую направили",— заявил министр.

Согласно контракту от 19 января 2009 года, в 2013 году поставки российского газа в Украину должны достичь 52 млрд кубометров (минимальный уровень — 41,6 млрд кубометров), пишет КоммерсантЪ-Украина.

По утвержденному 20 июня правительством прогнозному балансу поступления и распределения газа на 2012 год НАК "Нафтогаз Украины" в текущем году намерена импортировать 27 млрд кубометров газа, структура Дмитрия Фирташа Ostсhem Holding Ltd — еще 8,1 млрд кубометров. Общий объем потребления газа в этом году составит 62,9 млрд кубометров, из которых 20,9 млрд кубометров — это газ собственной добычи, а 7 млрд кубометров предполагается отобрать из подземных хранилищ.

Но аналитики, отмечающие, что в отношениях Украины и России уже давно говорят о политике, а не об экономике, говорят о том, что Украина остается одним из самых интересных для Газпрома рынков газа.

Кроме того, если Россия подаст иск, украинская сторона может направить встречный, потребовав снизить стоимость природного газа, как это уже сделали европейские потребители.

"Украина до сих пор не сделала этого, чтобы не переходить к открытой конфронтации с Москвой. Но если Россия первая подаст иск, никаких причин сдерживаться у Киева не будет", - считает директор Института энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

На руку Украине и начавшееся антимонопольное расследование против "Газпрома" в странах Евросоюза.

В целом базовый сценарий обновленной энергостратегии Украины до 2030 года предполагает рост годовой добычи газа до 44,4 млрд кубометров и сокращение его импорта до 5 млрд кубометров. Уже в 2015 году добыча газа должна составить 20,9 млрд кубометров, в 2020 году — 23,7 млрд, в 2025 году — 29,8 млрд кубометров. Импорт газа в 2015 году предусмотрен на уровне 33,7 млрд кубометров, в 2020 году — 27,1 млрд кубометров, в 2025 году — 20 млрд кубометров. Уже в текущем году за семь месяцев страна сократила потребление газа на 2,6 млрд кубометров. За счет этого по итогам года Украина сможет сэкономить около $1,08 млрд на закупках газа. При этом экспорт российского топлива в целом продолжает падать — в первом полугодии он снизился на 17,7%. В "Газпроме" вчера отказались комментировать заявку Украины.