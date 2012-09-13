Бойко назвал цену российского газа для Украины в IV квартале

Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на информацию министра энергетики и угольной промышленности Юрия Бойко.

"На четвертый квартал - 432 доллара ... Но мы будем очень сильно экономить - у нас сейчас практически не сжигается газ в электроэнергию, и эту политику продолжим дальше", - сказал Ю.Бойко.

Источник в правительстве Украины сообщал ранее, что средневзвешенная цена газа, закупаемого "Нафтогазом"по контакту с "Газпромом", в четвертом квартале 2012 года составит около 430 долларов за тысячу кубометров.

До этого глава "Нафтогаза"Евгений Бакулин прогнозировал, что средневзвешенная цена газа в четвертом квартале для Украины не превысит 417 долларов за тысячу кубометров. В первом квартале цена составляла около 416 долларов, во втором - 425 долларов, в третьем - 426 долларов.

Что касается среднегодовой цены на 2013 год, ее расчеты еще продолжаются, сообщил Бойко. "Пока мы заканчиваем расчеты... Я думаю, что до конца сентября мы закончим", - отметил министр.

Согласно условиям дополнительного соглашения к базовому контракту, заключенному между "Нафтогазом Украины"и "Газпромом" 21 апреля 2010 года, цена природного газа определяется с учетом скидки в размере 100 долларов за тысячу кубометров. В целом, учитывая последний платеж (за август), с начала года "Нафтогаз Украины"перечислил "Газпрому" 7,119 млрд долларов.

Как ранее сообщал УНИАН, в связи с высокой ценой на топливо Украина заявила о намерении снизить закупки российского газа в 2012 году с предусмотренных контрактом 52 миллиардов кубометров газа до 27 миллиардов кубометров. Вместе с тем в РФ утверждают, что время для переговоров по объемам закупок топлива на этот год уже упущено: годовой контрактный объем может быть изменен не позднее, чем за полгода до начала поставок.

Справка УНИАН. Контракт "Газпрома"и "Нафтогаза"содержит условие "бери или плати", которое распространяется на 80% объема закупки газа, предусмотренного по контракту. Исходя из годового контрактного объема на 2012 год в 52 миллиарда кубометров, Украина должна оплатить не менее 41,6 миллиарда кубометров газа.

Украина в январе-июле сократила импорт российского газа на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года - до 18,738 млрд кубометров, причем эти данные включают объемы, поставленные не только "Нафтогазу", но и химической группе Ostchem Holding.