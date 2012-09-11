Министерство подсчитало общий вес "борщевого набора" по стране

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

«По оперативным данным регионов, урожай овощей «борщового набора» - капусты, свеклы столовой, моркови и лука - ожидается на уровне 8,8 млн тонн, что на 21% превышает среднегодовой уровень потребления в стране (7,3 млн тонн)», - говорится в сообщении.

По оценкам Минагропрода, урожай картофеля составит 23 млн тонн при среднем потреблении в год 6 млн тонн.

Отмечается, что основными производителями овощей и картофеля в Украине являются фермерские хозяйства и личные хозяйства крестьян - их доля в общем валовом сборе составляет 91% по овощам и 98% по картофелю.

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В пресс-службе подчеркнули, что Минагропрод сотрудничает с регионами в координации действий по заготовке овощей и закладке их на хранение, чтобы не допустить значительного колебания цен.

Также в ближайшее время планируется ввод в эксплуатацию предприятий по хранению овощей и картофеля общим объемом почти 370 тыс. тонн. На начало года емкость овощехранилищ составляла 1,8 млн тонн.