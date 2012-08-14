У Азарова думают, что за 15 гривен в день можно нормально питаться

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил заместитель директора департамента экономического развития и аграрного рынка Министерства аграрной политики и продовольствия Сергей Петренко.

«Есть позитивные тенденции к уменьшению ценовой стоимости тех продуктов питания, которые входят в потребительскую корзину. Если мы сравним стоимость потребительской корзины по состоянию на сегодня с началом 2012 года, то мы будем иметь уменьшение ее стоимости немного больше, чем на 10%, а в сравнении с месяцем назад уменьшение стоимости потребительской корзины будет составлять 3,3%», - сообщил С.Петренко.

По словам С.Петренко, на 10 августа наиболее дорогая сегодня потребительская корзина в Одесской области (455 грн), Киеве (449 грн), Донецке (439 грн). Самая низкая стоимость потребительской корзины в Волынской области (379 грн), в Херсонской области (около 400 грн) и Днепропетровской области (403 грн).

Он отметил, что основные продукты питания украинцы потребляют в достаточном количестве и достаточно качественные. «Таких продуктов, как растительное масло, сахар, хлеб, овощи, картофель, яйца, украинцы потребляют в объемах даже больших, чем рациональная норма потребления. Мы потребляем немного меньше рациональных норм молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, плодов, ягод и винограда. Но тут есть тенденции к улучшению», - отметил С.Петренко.

Он добавил, что на сегодня потребительская корзина украинца отвечает нормативам развитых стран. Рацион украинца состоит из 9,7% хлебобулочных изделий, 1,3% - круп, 8% - овощей, 27,1% - мяса, 28% - молочных продуктов, 2,3% - рыбных продуктов, 2,2% - яиц, 2,6% - сахара и 1,8% - растительного масла.

Он отметил, что правительство будет принимать меры для стабилизации ценовой ситуации на рынке продуктов питания. «Я думаю, что существенных колебаний на рынке продуктов в текущем году у нас не будет», - добавил С.Петренко.