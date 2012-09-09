Одесский аэропорт готовится встречать 5 тысяч хасидов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе аэропорта, в этот период персонал всех служб будет переведен на усиленный режим работы, поскольку в дни прибытия паломников предстоит обслужить около 40 рейсов. Планируется, что пассажиры чартерных рейсов из Израиля будут проходить через специально установленные в аэропорту временные терминалы - отдельно от пассажиров регулярных рейсов.

Как уточнили в Международном фонде им.Рабби Нахмана, в этом году ожидается прибытие в Украину до 25 тысяч паломников, готовящихся к празднованию 17 сентября еврейского Нового года Рош-га-Шана в городе Умань Черкасской области.

По словам представителя фонда Шимона Бускилы, еще около 8 тысяч хасидов не смогут прибыть в сентябре в Украину и будут встречать Рош-га-Шана в Израиле.

Напомним, хасидизм - религиозное течение в иудаизме, зародившееся в первой половине XVIII века. В Умани находится могила цадика Рабби Нахмана, который был правнуком основателя хасидизма Бааль Шем Това. Согласно договоренностям между правоохранительными ведомствами Украины и Израиля, общественный порядок в Умани в середине сентября, когда на могилу основателя хасидизма традиционно прибывают тысячи сторонников этого религиозного течения, обеспечивает вместе с украинской милицией группа израильских полицейских.