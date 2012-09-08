Эксперт: Госстат должен объяснить, на каких ценах делает расчеты

Такое мнение высказал УНИАН экономист Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.

“... Ведомство должно обнародовать кроме индексов и сами средние цены, которые используются для подсчетов, чтобы человек мог увидеть - «источники» адекватные. Но почему-то Госстат в годовых публикациях предоставляет используемые средние цены на некоторые товары, а в ежемесячном режиме - нет. Считаю, целесообразно это делать”, - сказал А.Жолудь.

Детальнее мнения опрошенных УНИАН экспертов по поводу последних данных Гостата по инфляции читайте на сайте "УНИАН-экономика".