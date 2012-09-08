Официальный курс валют на 10 сентября

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины.

На 10 сентября Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам: 100 USD – 799.3000 (на 7 сентября – 799.3000) 100 EUR – 1015.5906 (на 7 сентября – 1010.1553) 10 RUR – 2.4967 (на 7 сентября – 2.4823) Все курсы валют на 10 сентября

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